Врач раскрыл частые побочные эффекты прививки от COVID

Люди с хроническими заболеваниями чаще других испытывают побочные эффекты после вакцинации от коронавируса. В частности, после прививки у них может подняться температура, рассказал в беседе с URA.RU врач-терапевт из клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.

Есть те, у кого длительное время сохранялась температура 37,1 — 37,2 после вакцинации. У людей с хроническими заболеваниями есть такая реакция организма. Например, суставы, артроз, артриты, либо псориаз, либо гипертония — это хронические заболевания, которые могут проявляться в виде дискомфорта, например, в суставах, либо температуры 37,2, — пояснил он.

Среди наиболее частых симптомов, которые беспокоят эту категорию граждан, являются боли в коленях, неприятные ощущения в грудной клетке, нехватка воздуха и тяжесть в ногах, отметил терапевт.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коллективного иммунитета к COVID-19 достичь не удастся. Такой вывод он сделал, сравнив эпидситуации в Европе, США и России. Эксперт пояснил, что скорость распространения вируса почти не уменьшилась. В странах с «достаточно плотно привитым» населением сохраняется высокий процент положительных тестов.