Мясников предрёк отсутствие коллективного иммунитета

Врач и телеведущий Александр Мясников окончательно предрёк отсутствие коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции, сравнив при этом эпидемиологические ситуации в Европе, Америке и России. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам врача, скорость распространения вируса почти не уменьшилась по сравнению с предыдущими волнами. В странах с «достаточно плотно привитым» населением всё равно сохраняется высокий процент положительных тестов.

Так что, как многими (и мной) ранее предполагалось — коллективного иммунитета у нас не будет, — отметил Мясников.

Однако, как было отмечено, индивидуальный иммунитет от вакцинации достаточно надёжно справляется, что является «хорошей новостью».

Мясников подчеркнул, что в странах Европы и в США началась уже четвёртая волна, в то время как в России только начала идти на спад третья.

Накануне Мясников рассказал, почему больному коронавирусом не нужна скорая помощь. По его словам, чаще всего врач, приезжая к заразившемуся коронавирусом, «просто даёт таблетку», и на этом оказание экстренной помощи оканчивается. При этом создаётся риск того, что скорая помощь не успеет доехать до человека, который страдает более тяжёлым заболеванием. А в случае необходимости больному нужна служба перевозки инфекционных больных.