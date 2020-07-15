Диетолог опроверг миф о вреде чипсов

https://static.news.ru/photo/e71c585a-c709-11ea-b53f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vaclav Salek/CTK/Global Look Press

Чипсы несут организму человека не больше вреда, чем некоторые фрукты. Об этом заявил специалист по рациональному питанию и снижению веса, диетолог Иван Алименко. По его словам, проблема чипсов не в их составе, а в объёме употребления.

Проблему продукту из картофеля создают соль и высокая калорийность, однако если не знать меры, то и фрукты не всегда будут полезны, рассказал диетолог в интервью радио Sputnik.

Кому вредны чипсы? Они вредны людям с гипертонией, поскольку они солёные. Они вредны людям с атеросклерозом, поскольку содержат холестерин. Они вредны людям с ожирением, поскольку содержат много калорий. Но нужно понимать, что и многие продукты из условно полезных вредны людям с этими заболеваниями. Здесь такая тонкая грань, что её никто и никогда не выставит, — пояснил Алименко.

Он добавил, что миф о вреде чипсов может исчезнуть, когда люди станут употреблять их маленькими порциями.

Если бы небольшие упаковки стоили дешевле больших, то они великолепно сняли бы риски и угрозы. Люди покупают большие упаковки, поскольку на килограмм получается выгоднее цена, а потом всё это съедают, — пояснил диетолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по мнению диетолога РАМН Ольги Григорян, входящие в группу рисковых продуктов кола, чипсы, бургеры не абсолютно вредны здоровью. Если в целом рацион человека соответствует основополагающим критериям правильного питания, то умеренное присутствие фастфуда в нём не станет трагедией. Эксперт отметила, что единого эталона питания для всех людей нет.