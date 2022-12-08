Диетолог назвала причину не подавать оливье к новогоднему столу Диетолог Писарева объяснила вред оливье несочетаемостью его ингредиентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Популярный на новогодних праздниках салат оливье является не только очень калорийным, но и вредным, рассказала в беседе с NEWS.ru нутрициолог и диетолог Ирина Писарева. По ее словам, вред этого блюда заключается в сочетании ингредиентов, которые не стоит употреблять в пищу одновременно. Специалист пояснила, что картофель в сочетании с полуфабрикатами и майонезом способен вызвать несварение желудка.

Помимо того что оливье очень калорийный салат, он еще и достаточно вредный <...> по причине сочетания несочетаемых ингредиентов. Картофель в сочетании с полуфабрикатами, такими как колбаса, да еще и с добавлением бобовых и майонеза совершенно спокойно могут стать причиной несварения в ЖКТ, — рассказала специалист.

В связи с этим диетолог призвала подавать к столу более диетические и легкоусвояемые салаты и закуски.

Ранее гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова посоветовала отказаться от яиц и сосисок на завтрак. По ее словам, полезность этих продуктов является «всеобщим заблуждением». Она отметила, что в течение первого часа после пробуждения необходимо выпить хотя бы один стакан воды для «запуска работы желудочно-кишечного тракта». Также, по словам диетолога, в завтрак должны входить сложные углеводы. Это может быть каша, хлеб или фрукты.