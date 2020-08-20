Диетолог дала советы по выбору наименее вредной колбасы

https://static.news.ru/photo/7b548ef8-e351-11ea-bdc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сделать натуральную и полезную колбасу возможно, но она будет стоить слишком дорого для товара массового потребления, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Она дала рекомендации по выбору качественной колбасы в обычных магазинах.

Натуральная колбаса хранится недолго. Производители для вкусовых качеств и увеличения срока годности, а также для придания продукту аппетитного цвета добавляют в мясное изделие различные консерванты, красители и усилители вкуса, передаёт радио Sputnik.

Наименее вредными можно считать колбасы, сделанные методом прессовки, или сыровяленые сорта.

Копчёная колбаса не подойдёт, копчение повышает риски возникновения канцерогенов, там много технологических особенностей, которые влияют на конечную полезность продукта. Лучше выбрать колбасу типа бастурмы, которая сделана методом прессования, сыровяленую колбасу. Полезнее съесть мало сыровяленой колбасы, чем много варёно-копчёной или сырокопчёной. Между варёной колбасой и бужениной выбирайте буженину, либо делайте её сами в духовке, — посоветовала Соломатина.

Кроме того, эксперт при выборе рекомендовала обращать внимание не только на состав колбасы, но и на её цвет. «Ядерно-розовая» окраска продукта свидетельствует о добавлении большого количества нитрита натрия, который обладает способностью превращаться в канцероген и провоцировать появление или развитие злокачественных новообразований. Также стоит отдать предпочтение колбасе без вкусовых добавок, которые могут означать, что производитель хочет что-то скрыть за ними.

Как писал NEWS.ru ранее, Росконтроль провёл анализ качества колбасы, продающейся в российских магазинах под брендами «Малаховский», «Мясницкий ряд», «Окраина», «Рублёвский», «Царицыно» и «Велком». Продукцию последней марки признали не соответствующей стандартам безопасности.