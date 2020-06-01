В условиях пандемии уберечь несовершеннолетних от COVID-19 — важнейшая задача. Переносят заболевание они легко или бессимптомно, но способны заразить старших родственников. При этом, чтобы не допустить контакта с инфекционным агентом, многие родители предпринимают излишние меры предосторожности, считают специалисты. Литры антисептика и горы влажных салфеток могут навредить здоровью маленького человека, и спровоцировать в будущем тяжёлые заболевания, предупреждают врачи.

Во многих российских семьях предпринимаются беспрецедентные меры по защите от коронавируса. Родители боятся за здоровье детей и подвергают их и дом чрезмерно тщательной обработке, такую тенденцию в беседе с NEWS.ru выделил главный педиатр Детской городской клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского, заведующий кафедрой факультетской педиатрии московского факультета РГМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Продеус.

Меня спрашивают, как часто нужно опрыскивать антисептиком ребёнка, который даже не ходил в ближайшие несколько часов на улицу. Или нужно ли несколько раз в день мыть дом хлоросодержащими средствами, обрабатывать постоянно руки. Андрей Продеус главный педиатр Детской городской клинической больницы № 9 им. Г. Н. Сперанского, заведующий кафедрой факультетской педиатрии московского факультета РГМУ им. Н. И. Пирогова главный педиатр Детской городской клинической больницы № 9 им. Г. Н. Сперанского, заведующий кафедрой факультетской педиатрии московского факультета РГМУ им. Н. И. Пирогова

Даже в условиях пандемии нужно придерживаться «золотой середины», предупреждает врач. Излишняя гигиена может навредить здоровью. Если постоянно обрабатывать кожу агрессивными средствами (к ним относится антисептик и антибактериальное мыло), это приведёт «к отбору очень нехороших, устойчивых для обработки бактериальных штаммов микроорганизмов», сообщает эксперт.

На коже живут тысячи разных бактерий. Агрессивные средства воздействуют на них таким образом, что слабые погибают, а сильные — остаются. Например, из тысячи выживут десять самых устойчивых и размножатся. Постепенно они станут неуязвимыми перед любыми антибактериальными средствами", — описывает механизм Андрей Продеус.

В будущем, любая, попавшая на руки инфекция, может легко проникнуть в организм ребёнка, антисептик или мыло ей не помешают. Из-за чего увеличится вероятность заболеть тяжёлыми недугами. Особенно, если в момент контакта с инфекционным агентом организм будет ослаблен.

Разумных мер будет достаточно для того, чтобы уберечь ребёнка от заражения COVID-19. Они включают в себя ношение маски, мытьё рук обычным мылом, ежедневное принятие душа. Обрабатывать руки антисептиком необходимо, если ребёнок имел контакт с грязной поверхностью.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В конце мая только в Подмосковье было зарегистрировано почти 2,5 тысячи детей, заражённых коронавируной инфекцией, сообщил Продеус. Среди них у более 1600 несовершеннолетних заболевание проходило бессимптомно, у около 600 — в лёгкой форме. Менее 300 детей пребывали в состоянии средней тяжести, части из них требовалась госпитализация. Ни одному из детей не понадобилась респираторная поддержка или аппарат ИВЛ, уточнил он. У 500 несовершеннолетних пациентов коронавирус проявлял себя, как стандартная инфекция верхних дыхательных путей.

Эксперт пояснил, что большинство детей переносят COVID-19 в лёгкой форме или вовсе без симптомов. Те редкие несовершеннолетние, которые находятся в состоянии средней тяжести изначально имели проблемы со здоровьем — ожирение, диабет или сердечно-сосудистые патологии.

Главная опасность — младшие члены семьи способны заразить старших родственников. Сейчас, в медицинских кругах обсуждается вопрос, как долго ребёнок может быть заразен для взрослых людей. Детские врачи склоняются к мысли, что маленький человек способен передавать инфекцию в течение 2-х недель после заражения. Как и большинство носителей болезни, без изоляции он заражает COVID-19 1-1,5 здорового человека. Поэтому лучше и на период пандемии отселить младших членов семьи от старших.