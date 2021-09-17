Дерматолог рассказала об особенностях ухода за кожей осенью

Врач-дерматолог и трихолог Инна Петросова рассказала NEWS.ru, на что обратить внимание при уходе за кожей и волосами в осеннюю погоду. Главное — увлажнение, а вот летняя защита от солнца уже не требуется.

Так как холодает, ветер, снижается температура воздуха, включается в домах отопление, и воздух становится сухой, увлажнение кожи и волос страдает. Поэтому увлажнение сейчас будет стоять на первом месте в уходе за кожей. Использовать увлажняющие гели, кремы, маски для волос, — сказала Петросова.

Она добавила, что использование солнцезащитных средств уже не так актуально, как в летнее время. А в макияже стоит обращать внимание на тип кожи: каждый требует своих средств.

Ранее врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова назвала самую опасную процедуру для лица на дому. По её словам, это пилинг. Делая его в домашних условиях, можно совершить множество ошибок: вначале неправильно подготовить кожу, затем не так нанести препарат и впоследствии неверно ухаживать за лицом.