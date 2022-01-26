«Данные исследований по "Спутнику V" должны быть открытыми»

Депутат Госдумы и зампред комитета по охране здоровья кандидат медицинских наук Алексей Куринный рассказал NEWS.ru о своем обращении в Минздрав РФ с целью получения информации о последних клинических испытаниях вакцины «Спутник V». Ранее депутат в своем Instagram опубликовал ответ на свой запрос от министерства, где сообщается, что «результаты исследования отечественных вакцин являются конфиденциальными и содержат коммерческую тайну».

— Вы запрашивали у Минздрава данные только по «Спутнику V»?

— Да, я запрашивал конкретно по «Спутнику V», потому что по остальным вакцинам совсем нет никаких данных. Я запрашивал результаты клинических испытаний, для того, чтобы их можно было оценить не только закрытой группе специалистов, а также независимым экспертам. Но пока эти результаты закрыты. Меня интересовала вторая, а также третья и четвёртая фазы испытаний, которые сейчас идут.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— А разве в научном медицинском журнале Lancet не публиковались данные клинических исследований?

— Там были промежуточные данные, полученные на небольшом количестве наблюдаемых... Мы призывали наш Минздрав публиковать эти данные уже на протяжении полугода. Это обычная практика, когда в стране, например, как было в Аргентине или Чили, публикуют данные по клиническим испытаниям. В том числе и «Спутнику».

Но наши никак не реагируют на призывы. Как мне сказали в «кулуарах» — это будет неправильно интерпретировано и соответственно вызовет ненужное возбуждение среди наших граждан. Я сторонник того, чтобы все данные раскрывались. Это вызовет доверие людей и позволит независимым специалистам оценивать эти результаты.

— Вы решили обратиться в Генпрокуратуру по этому поводу, с какими требованиями?

— Да, я считаю что эти данные не являются закрытыми, тем более коммерческими. Эти данные по «Спутнику V» касаются жизни и здоровья людей. Они должны быть открытыми. Я хочу, чтобы прокуратура проверила законность отказа предоставления информации о результатах исследований.

— А результаты исследования вакцины для детей и подростков вы не запрашивали?

— В ответе Минздрава есть ссылка на то, что регистрация вакцины получена, но клинические исследования только начались и результатов пока нет.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Что думают об этой ситуации в думском комитете по охране здоровья?

— Эта проблема неоднократно обсуждалась публично и в комитете тоже. То есть проблема им известна. Я неоднократно предлагал Минздраву предоставить нам данные хотя бы на уровне комитета. Если они боятся открытости, то это хотя бы нужно на уровне профессионального сообщества рассмотреть. Но ни в какой форме мы данные не получили.

— То есть даже узкий круг профессионалов?

Да, данных нет. Я задавал этот же вопрос на последнем заседании рабочей группы по «омикрону», где присутствовали представители института Гамалеи и Минздрава. И представитель института мне предложил ориентироваться на аргентинские данные.