Дачников предупредили об опасности интенсивной работы на участке после зимы

Интенсивная работа на дачном участке после зимней паузы опасна для здоровья, предупредил председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов в разговоре с «Царьградом». Он посоветовал вливаться в процесс постепенно, не забывая об отдыхе, и ставить в приоритет себя, а не труд.

Работы много, а руки, сердце отвыкло после зимы. Поэтому кидаются много работать, гипертония, сердце и прочее, прочее. Так что входить в работу постепенно, не перерабатывать, работать в удовольствие, вовремя отдыхать, — рассказал Туманов.

Кроме того, он дал ряд рекомендаций для садоводов. К примеру, снег можно не убирать лопатой, а посыпать золой — он растает. А чтобы не перекапывать почву, на помощь придёт культивация.

Ранее Андрей Туманов рассказал о способах уберечь дачный участок от весеннего паводка. Он посоветовал начинать заранее и подтопить снег, а также подготовить пути для отхода воды. Эксперт также посоветовал освободить все возможные каналы, через которые могла бы уходить вода. По его словам, даже снежная каша мешает воде утекать, поэтому нужно расчищать все забитые канавы и трубы. При этом самым действенным и надёжным способом защиты участка от наводнения Туманов назвал мелиорацию.

Согласно недавнему исследованию, большинство россиян (92%) планируют отпуск в этом году и 10% из них будут отдыхать у себя на даче. В то же время 60% опрошенных намерены поехать в отпуск по городам России, а 14% постараются выехать за рубеж.