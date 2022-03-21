Стало известно, сколько россиян отправятся в отпуск в этом году

Большинство россиян (92%) планирует отпуск в этом году, сообщается в исследовании сервиса «Зарплата.ру», данные которого приводит ТАСС. 60% опрошенных намерены поехать в отпуск по городам России, 14% постараются выехать за рубеж, а 10% будут отдыхать у себя на даче.

По данным исследования, больше 55% россиян считают , что давно не были в отпуске. 40% опрошенных считают идеальным отпуском отдых на море, ещё 27% назвали идеальным отдыхом экскурсии по новым городам и странам, а 13% считают отпуск идеальным где угодно, при условии, что их не будут беспокоить по работе. При этом 40% тех, кто собирается уехать из города, хотят воспользоваться туристическим кешбэком, а 23% не знают, что это такое.

Исследование было проведено с 15 по 20 марта среди 1 980 жителей страны в возрасте 18-55 лет.

Почти все крупнейшие российские авиакомпании ранее отказались от международных рейсов после закрытия воздушного пространства над Евросоюзом. После 8 марта россияне могут полететь только в 17 стран, пользуясь услугами зарубежных авиакомпаний. Среди них Турция, Египет, Арабские Эмираты, Казахстан, Таджикистан, Израиль. Также более десятка российских аэропортов пока остаются закрытыми. По словам экспертов, в сложившихся условиях большинство россиян в летнем сезоне предпочтут дачу или отдых с палатками на природе.