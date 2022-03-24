Назван способ защитить дачу от паводка

Чтобы не допустить подтопления дачного участка, главное - обеспечить талой воде пути отхода. Как это сделать быстро и с минимальными затратами, рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в эфире «Радио 1»: он посоветовал начинать заранее и подтопить снег, а также подготовить пути для отхода воды.

Для того чтобы талый снег не застаивался, можно растопить сугробы заранее. Есть очень простой, старый деревенский способ: если у вас есть печная зола, посыпаете ей сугробы в солнечный день, и снег тает на глазах. И пока земля замёрзшая, вода просто скатится, если есть какой-то уклон, — отметил Туманов.

Эксперт также посоветовал освободить все возможные каналы, через которые могла бы уходить вода. По его словам, даже снежная каша мешает воде утекать, поэтому нужно расчищать все забитые канавы и трубы. При этом самым действенным и надёжным способом защиты участка от наводнения Туманов назвал мелиорацию.

Самое лучшее — это простейшая мелиорация, то есть всевозможные отводные каналы. И главное — не засыпать эти каналы в погоне за лишними метрами и понимать, что любая канава — это водоотводное сооружение и она нужна для того, чтобы у вас на даче не застаивалась вода, — заявил председатель Союза садоводов.

Он добавил, что работа над мелиорацией будет наиболее эффективной, если к ней подключится всё садоводческое товарищество, хотя бы потому, что водоотводная канава может попросту упереться в участок соседа.

Согласно недавнему исследованию, большинство россиян (92%) планируют отпуск в этом году и 10% из них будут отдыхать у себя на даче. В то же время 60% опрошенных намерены поехать в отпуск по городам России, а 14% постараются выехать за рубеж.