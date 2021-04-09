Британские врачи назвали девять симптомов рака лёгких

https://static.news.ru/photo/ea4c0436-99c1-11eb-b838-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Рак лёгких можно распознать по наличию девяти симптомов, сообщили в британской Организации по исследованию рака.

Самым частым предвестником этого заболевания является постоянный кашель. При наличии онкологии он сопровождается кровохарканьем и болью.

Должны насторожить одышка и боли в грудной клетке, а также потеря аппетита, резкое снижение веса и постоянное чувство усталости. Кроме того, на рак лёгких могут указывать частые инфекции грудной клетки.

При наличии этих симптомов специалисты рекомендуют не откладывать визит к врачу и пройти обследование, передаёт Express.

Как писал NEWS.ru, ранее онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала, что употребление овощей и фруктов снижает риск появления одного из самых опасных и распространённых видов онкологии — рака толстой кишки. По её словам, эффект достигается благодаря содержанию в такой пище антиоксидантов, магния и пищевых волокон.