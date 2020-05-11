Биолог объяснила, почему тесты на CОVID-19 бывают ошибочными

https://static.news.ru/photo/1796ccd0-9335-11ea-a9ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тесты на наличие коронавируса и антител могут ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания CОVID-19. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

По её словам, на первой стадии развития инфекции она может подавляться интерферонами, которые создают естественную защитную систему организма. Данная система может победить коронавирус, не вырабатывая антитела. Отсюда — и отрицательный результат теста, хотя человек переболел CОVID-19, сообщает РИА Новости.

На второй фазе, когда появляются температура, кашель и даже одышка, вирус продолжает размножаться. Организм включает дополнительную защиту, а к середине фазы начинает вырабатывать антитела.

Вирус может быть побеждён антителами. В худшем случае болезнь не завершится, потому что воспаление всё ещё продолжается, пневмония есть, но за счёт других факторов. Такая ситуация может привести к тому, что тест на вирус даст отрицательный результат, — пояснила биолог.

На последней третьей стадии возможен цитокиновый шторм. Это неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей организма. Обычно с заболеванием на этой стадии люди и попадают в больницу. Основным фактором, способным повлиять на выздоровление, является стойкость организма человека, отметила специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ближе к концу весны и особенно в тёплый летний период коронавирус будет погибать намного быстрее. Это связано с тем, что при повышении температуры время его «полужизни» становится короче, объяснил вирусолог Сергей Нетёсов. Он напомнил, что в лабораториях вирусы хранят в холодильниках, так как они наиболее благоприятно чувствуют себя при низких температурах.