Биолог назвала противопоказания перед вакцинацией от коронавируса

https://static.news.ru/photo/139bc6ca-602c-11eb-9438-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона (США) Анча Баранова рассказала о главных противопоказаниях для вакцинации от COVID-19. По её словам, ими являются ОРЗ, положительный тест на коронавирус, постковидное состояние, наличие антител IgM и тяжёлые заболевания.

Если вы, допустим, сдали кровь на антитела и в ней нашли иммуноглобулины M, это говорит о том, что у вас продолжает формироваться иммунный ответ. То есть организм находится в контакте с вирусом, даже если ваш ПЦР-тест негативен. Возможно, вирус «спрятался», сидит в кишечнике или где-то ещё. Это состояние называется персистенция, — пояснила биолог в беседе с Lenta.ru.

Наличие в организме только антител IgG (без IgM) биолог назвала постковидным состоянием, которое не грозит побочными эффектами. Однако при наличии IgG нет смысла вакцинироваться, считает Баранова.

Она отнесла к противопоказаниям также иммуносупрессию, а также рассеянный склероз. Как правило, пациентов с такими заболеваниями перед прививкой направляют на консультацию к лечащим врачам, но те также не хотят брать на себя ответственность, уточнила эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина от коронавирусной инфекции нового типа «ЭпиВакКорона» может укрепить имеющийся иммунитет. Поэтому наличие антител не является противопоказанием для того, чтобы сделать прививку. Об этом в разговоре с журналистами сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.