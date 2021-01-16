Названы регионы России с самыми психологически здоровыми жителями

https://static.news.ru/photo/fa53088a-57f8-11eb-966a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

В России психологически здоровы 68,6% мужчин и 60% женщин. С такими данными исследования Росстата ознакомился NEWS.ru.

По статистике ведомства, психологически благополучных мужчин больше всего в Республике Тыва (88,8%), Еврейской автономной области (87,5%) и Калмыкии (86,8%). Тогда как наименьшая доля психологически здорового мужского населения наблюдается прежде всего в Карачаево-Черкесии (56,5%), Адыгее (60,1%) и Тамбовской области (60,6%).

В свою очередь, россиянки чувствуют себя лучше всего в Республике Тыва (85,3%), Якутии (81,7%) и Ингушетии (80,6%). Минимальные показатели по числу психологически здоровых женщин — в Тамбовской области (44,9%), Хакасии (47,8%) и Новгородской области (48,7%).

В Москве психологически здоровы 67,5% мужчин и 59% женщин.

В своём исследовании Росстат руководствовался рядом критериев, квалифицируя того или иного респондента как психологически здорового. Его ответы должны были дать в сумме определённое количество баллов. Например, касательно бодрости и хорошего настроения, спокойствия и раскованности, активности, энергичности и ощущения себя отдохнувшим после сна.

Общероссийские цифры по доле психологически здорового населения говорят о том, что психологическая атмосфера в общества отличается от оптимальной в худшую сторону — многие жители эмоционально устали или впали в депрессию, отметил в беседе с NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин.

В то же время мужчины в ходе исследования могли завышать показатели своего самочувствия в ответах. Этим объясняется отличие их результатов от женских.

Мужчина воспринимается зачастую как добытчик, как существо социально активное по определению. Поэтому мужчины волей-неволей под это подстраиваются в вопросах. В нашей культуре женщины в этой области более свободны. В том, чтобы пожаловаться, грубо говоря. Женщине пожаловаться не зазорно, женщины даже любят поговорить о своих болячках, о своём здоровье. Если мужчина так начинает делать, то это вызывает некоторое осуждение, — пояснил он.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2020 году не курили или отказались от сигарет 78% россиян.