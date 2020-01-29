https://static.news.ru/photo/fd8917cc-4289-11ea-b8c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко ввела в регионе карантин по гриппу и ОРВИ — закрыты десятки школ и детских садов.

По информации ТАСС, не работают 58 школ и 28 детсадов, ещё в 91 образовательном учреждении приостановлены занятия в отдельных группах и классах.

Эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Алтайском крае превышен более чем на 50%. Численность заболевших растёт вторую неделю подряд.

29 января вводятся ограничительные мероприятия в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обслуживания, сферы обслуживания, торговли и транспорта, — отмечено в заявлении правительства края.

Как писал NEWS.ru, школы начали отменять занятия в Башкирии и Челябинской области. В России зафиксировали подъём заболеваемости гриппом.