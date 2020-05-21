Академик РАН раскрыл детали неофициального испытания вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c59a8486-9c11-11ea-a9dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава неофициально испытали на себе эффективность векторной вакцины от коронавируса, сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

По его словам, в настоящее время проводятся официальные тесты на приматах.

Что касается разработчиков — да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой, — отметил он.

Гинцбург подчеркнул, что все сотрудники чувствуют себя хорошо, никаких последствий после испытаний не фиксировалось.

Директор НИЦЭМ добавил, что после получения необходимых данных вакцину будут проверять на добровольцах, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее Гинцбург сообщил, что от коронавируса в первую очередь нужно прививать граждан из групп риска. По его словам, в эту категорию входят врачи, работающие с инфицированными, и пожилые люди.