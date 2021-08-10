Как вырастить абьюзера: вредные советы психологов

Слово «абьюз» всё чаще встречается в СМИ, в блогах психологов, да и в повседневной речи. Абьюзером называют человека, который совершает насилие над своей жертвой. Оно может быть любым — психологическим, сексуальным, экономическим. Каждый абьюзер — это своего рода серийный обидчик. Он унижает, потом просит прощения, потом агрессия повторяется вновь. В такой роли может выступить кто угодно — сосед, начальник, муж, жена, родитель по отношению к ребёнку. Но наиболее распространены случаи, когда насилие идёт от мужа по отношению к жене и/или детям. Психологи дали NEWS.ru «вредные советы», как гарантированно сделать из ребёнка домашнего тирана.

Термин «абьюз» в последние годы звучит чаще, потому что права женщин в принципе «стали больше осознаваться и защищаться», сказал NEWS.ru клинический психолог, сексолог Валентин Денисов-Мельников. Раньше считалось, что женщине для счастья нужно быть просто замужем и родить пару детей. Сейчас люди хотят получать удовольствие от жизни и от отношений. Самих же абьюзеров меньше не стало. Раньше они назывались по-другому — домашние тираны, деспоты, авторитарные супруги. Основное отличие абьюзера — он чётко понимает и осознаёт собственный дискомфорт, но на чувства других ему плевать, сообщила психолог Екатерина Чижовская. Такой человек просто не понимает, что другие также могут испытывать обиду, злость, боль, чувствовать себя униженно.

Вредными советами по воспитанию хорошего абьюзера поделились психологи Валентин Денисов-Мельников, Екатерина Чижовская и Ольга Демьяненко, которые уверены: вырастить настоящего домашнего тирана под силу каждому родителю. Надо только соблюдать несколько правил.

Совет № 1: позволяйте ребёнку всё

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Маленький человек — ещё не сформированная личность. Любые запреты могут навредить его психике. Терпите. Если ребёнок делает больно коту, молча заберите у него животное. Если история повторяется — отдайте зверя родственникам или друзьям. Нужно подождать, пока малыш подрастёт. Ребёнок назвал бабушку дурой или послал её куда-то? Ругать неуместно. Потерпите, он скоро вырастет и сам поймёт, что нельзя оскорблять людей. Сын или дочь должны чувствовать себя «центром вселенной», самым главным человеком на свете. Не существует границ, которые он/она не должны пересекать. Позволяйте портить чужие вещи, бить по голове приятелей, стучать по полу мячом в «тихие часы». Если соседи придут жаловаться на шум, прямо при ребёнке объясните им: это наша квартира, мы делаем что хотим. Посоветуйте соседям купить беруши или переехать в другой район. Разговаривать желательно по-хамски, повышая голос.

Совет № 2: вступите в брак с абьюзером и живите с ним/с ней

Пример родителей для ребёнка — заразительный. Самый лучший способ вырастить абьюзера — показать такую модель отношений наглядно. Пусть отец кричит, унижает и бьёт мать при сыне или дочери. В семье не должно быть секретов. Маме же необходимо терпеть оскорбления и рукоприкладство, всё прощать супругу. После ссор лучше публично обниматься, лить слёзы и каяться. Пусть ребёнок видит и берёт пример.

Совет № 3: самому быть немного абьюзером

Не принимайте чувства сына или дочери всерьёз. Если ребёнок обиделся или разозлился на вас, обесценивайте его эмоциональные порывы. Используйте фразы: «ты опять себе напридумывал», «тебе кажется», «не накручивай себя». Также эффективно будет перекладывать ответственность за своё поведение на ребёнка — «ты сам виноват, что я на тебя накричала, ты довёл». Также можно бить ребёнка за любой проступок. И никогда не объяснять, что именно спровоцировало агрессию. Он же ребёнок, всё равно ничего не поймёт.

Совет № 4: воспитывайте ребёнка непоследовательно

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Креативный подход в воспитании подрастающего поколения всегда приветствуется. Не нужно придерживаться единых стандартов. Ругать и хвалить за один и тот же поступок — это по-нашему. Если школьник получил тройку — поставьте его в угол. В следующий раз за аналогичную оценку погладьте по голове и скажите: «Хорошо, что не двойка». Не можете окончательно решить, стоит ребёнку есть сладкое перед едой или нет? Это нормально. Действуйте по настроению. День на работе удался — дайте малышу конфету. А если накричал начальник — ребёнку сладкое нельзя. Ещё и подзатыльник можно отвесить просто так. Таким образом у ребёнка начнут стираться границы между «правильными» и «неправильными» действиями. Он перестанет понимать, какое поведение допустимо, а какое — нет.

Совет № 5: запрещайте выражать эмоции

Вы воспитываете мальчика, который скоро станет мужчиной. А мужчины не плачут. Они должны быть сильными, сдержанными, волевыми. Эмоции — удел девочек. Когда ребёнок на вас разозлится, поставьте его на место. Скажите, что злиться, обижаться, расстраиваться мальчику, вообще-то, нельзя. Тем более на родных. В ребёнке будет копиться агрессия, недовольство. Конечно, со временем негатив куда-то выльется. Ребёнок сам найдёт ему выход. Возможно, он начнёт бить девочек в классе или мучить животных. Конечно, ему тоже надо это запретить и строго наказать за вольности. Дети быстро растут. Во взрослом возрасте эмоциональные взрывы мужчины будут «отражать» жена и дети. Но это уже не ваша забота.

Совет № 6: ругать, нельзя хвалить

Ребёнка очень легко избаловать. Тогда в вашей семье вырастет законченный эгоист. Чтобы этого избежать, нужно чаще ругать сына или дочь за плохие поступки. При этом хвалить за хорошие — не нужно. Это само собой разумеется, что девочка должна мыть посуду или приносить из школы хорошие оценки. А вот за грязную обувь или двойку можно и ремня дать. Ребёнок должен всегда чувствовать себя виноватым. Он вырастет и обязательно выльет свою злобу на других людей. К тому же он осознаёт: чтобы получить порцию внимания, нужно вести себя плохо. Когда ты хороший — ты никому не интересен. Отличный получится абьюзер.

Klaus-Peter Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Абьюзеры — это неизлечимо больные люди. У них «не сформирован» орган, который отвечает за распознавание и оценку чужих эмоций. А также полностью отсутствует эмпатия. Как сообщила Екатерина Чижовская, такие «настройки» остаются с людьми на всю жизнь. Работая с психологом, можно лишь скорректировать их внешние проявления. То есть научить человека контролировать своё поведение, фильтровать высказывания. Но в критические моменты абьюзер всё равно проявит себя во всей красе. Такой человек — не самый лучший вариант для отношений и создания семьи. Лучше обходить его стороной.