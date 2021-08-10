Учёные выяснили, почему мужчины живут меньше женщин

Австралийские учёные нашли причину, по которой мужчины живут меньше женщин. Это может быть связано с типом хромосом, пишет Biology Letters, в котором опубликованы результаты исследования.
Исследователи решили
Исходя из данных наблюдений, исследователи пришли к выводу, что хромосома Y не может перебороть хромосому X, которая несёт вредные мутации, подвергающие организм различным угрозам.
У женщин в хромосомах ХХ такой проблемы не существует. Там здоровая хромосома может заменять другую. Таким образом, вредные гены не экспрессируются, а продолжительность жизни увеличивается.
Ранее сообщалось, что пища, богатая пищевыми волокнами и противовоспалительными полифенолами, способствует увеличению продолжительности жизни. Это зелень, овощи, ягоды, фрукты, бобовые, а также цельнозерновые, семечки и орехи.