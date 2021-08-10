Учёные выяснили, почему мужчины живут меньше женщин

Австралийские учёные нашли причину, по которой мужчины живут меньше женщин. Это может быть связано с типом хромосом, пишет Biology Letters, в котором опубликованы результаты исследования.

Исследователи решили проверить версию, согласно которой у мужчин с набором хромосом XY, хромосома Y меньше способна защитить их от вредных генов. Была проанализирована доступная литература по хромосомам, в результате чего учёные пришли к выводу, что среди представителей птиц, рептилий, рыб, земноводных и млекопитающих наблюдается такая же проблема. То есть мужская особь погибала раньше женской.

Исходя из данных наблюдений, исследователи пришли к выводу, что хромосома Y не может перебороть хромосому X, которая несёт вредные мутации, подвергающие организм различным угрозам.

У женщин в хромосомах ХХ такой проблемы не существует. Там здоровая хромосома может заменять другую. Таким образом, вредные гены не экспрессируются, а продолжительность жизни увеличивается.

Ранее сообщалось, что пища, богатая пищевыми волокнами и противовоспалительными полифенолами, способствует увеличению продолжительности жизни. Это зелень, овощи, ягоды, фрукты, бобовые, а также цельнозерновые, семечки и орехи.