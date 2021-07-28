Геронтолог рассказал, чем питаться для увеличения продолжительности жизни

Пища, богатая пищевыми волокнами и противовоспалительными полифенолами, способствует увеличению продолжительности жизни. Это зелень, овощи, ягоды, фрукты, бобовые, а также цельнозерновые, семечки и орехи, пишет «Российская газета».

Такие советы в интервью газете дал руководитель специализированной лаборатории в Институте биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН доктор биологических наук Алексей Москалёв.

Также специалист советует есть хотя бы пару раз в неделю рыбу и морепродукты, но при этом избегать жареной еды. В рационе стоит сократить долю потребляемых быстрых углеводов. Это сладости, сахар, цельное молоко, выпечка и белый рис. Тростниковый, фруктовый и молочный сахар, поясняет эксперт, вызывает сшивки в белках внеклеточного матрикса и тем самым повышает жёсткость сосудов.

Чтобы прожить дольше, надо сдвинуть вечерний приём пищи на более раннее время, так как вечерние калории трансформируются в жир и сон после плотного ужина будет неглубоким.

Также стоит избегать перекусов и отказаться от потребления переработанной или долго хранившейся пищи.

По словам Москалёва, если соблюдать режим питания, физической активности, труда и отдыха, то в среднем можно без проблем дожить до 85 лет.

Ранее сообщалось, что главный геронтолог Санкт-Петербурга Владимир Хавинсон считает, что на продолжительность жизни влияет только 30% генетики, а 50% зависит от образа жизни человека и его привычек. Специалист назвал пять золотых правил, которых следует придерживаться, чтобы надолго сохранить молодость.