500 тысяч россиян не знают, что больны: как лечат СПИД, что с лекарствами

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

1 декабря отмечается международный день борьбы со СПИДом. Ситуацию с вирусом иммунодефицита в России международные специалисты оценивают как плачевную, в прошлом году ООН включила РФ в топ-5 стран по распространенности заболевания. Российский Минздрав не согласился с этой оценкой, утверждая, что у ООН нет официальных данных о заболеваемости в РФ. Всего, по данным Роспотребнадзора, в России около 1,5 млн человек с ВИЧ. NEWS.ru узнал о том, как антироссийские санкции повлияли на больных и их обеспеченность лекарствами.

Как выглядит типичный носитель ВИЧ в России

В позапрошлом году Кузбасский Центр-СПИД проанализировал собственные данные и составил типичный портрет человека с ВИЧ. Это мужчина средних лет, городской житель, представитель социально неблагополучного слоя. Заражение чаще всего происходит половым путем, о болезни узнают случайно.

Как люди с ВИЧ поддерживают свое здоровье

Сегодня с положительным ВИЧ-статусом можно вести полноценную жизнь: вступать в половые связи с ВИЧ-отрицательными партнерами, не заражая их, и рожать здоровых детей.

Все это реально благодаря препаратам так называемой антиретровирусной терапии. Они не избавляют от вируса полностью, но останавливают его размножение, делают его концентрацию в крови минимальной.

Людям с ВИЧ необходимо ежедневно принимать препараты, которые они получают в рамках ОМС. Подобные лекарства бывают иностранного производства и отечественного (обычно это дженерики).

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Легко ли найти препараты от ВИЧ

Перебои в поставках лекарств случались всегда, но не носили массовый характер.

«Мы видим, что пропадают какие-то импортные препараты. Их перестают выдавать, вместо них получаем отечественные дженерики», — рассказала в беседе с NEWS.ru руководитель благотворительного фонда «НЕСТРАШНО», помогающего ВИЧ-положительным людям, Светлана Изамбаева.

По ее словам, качеством дженериков большинство пациентов остаются недовольны. Во-первых, они чаще вызывают побочные эффекты — тошноту, головокружение, диарею, пожелтение кожи и белков глаз. Во-вторых, сами таблетки, по мнению эксперта, часто сделаны не очень качественно.

«Они чаще всего большего размера, шероховатые. К тому же часто капсулы липнут друг к другу, образуя комок. Как будто бы сделаны на скорую руку из непонятных материалов», — пояснила Изамбаева.

К тому же отечественные препараты более чувствительны к условиям хранения, их нужно держать в холодильнике. Это усложняет жизнь людям с ВИЧ, привязывая их к дому.

Купить в аптеке импортные препараты антиретровирусной терапии по-прежнему можно, отмечает Изамбаева. Но стоимость месячного курса — 4–5 тыс. рублей. Для многих это существенная сумма.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Производство лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции

В середине этого года общественное движение людей, живущих с ВИЧ, «Пациентский контроль» и активисты из 32 городов России сообщили о перебоях в поставках 11 препаратов в 18 регионах России. Возникли проблемы с как импортными, так и отечественными препаратами.

При этом немаловажно, что резко менять схему лечения ВИЧ — опасно для здоровья пациента. В отдельных случаях такое может привести к резкому и безвозвратному ухудшению состояния.

Что сейчас с российскими лекарствами от ВИЧ

В России есть один полностью оригинальный препарат — «Фосфазид». Его разработали еще в СССР, а применять стали в 2000 году, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии, врач-инфекционист Олег Юрин. По его словам, это хорошее лекарство, но подходит оно не всем пациентам с ВИЧ. Также препарат существенно дороже, чем большинство импортных лекарств.

Развитию фармотрасли, по мнению Юрина, в России мешает недостаточное финансирование. Власти должны быть заинтересованы в этом, спонсировать новые разработки, но этого не происходит в достаточном объеме, отметил он в разговоре с NEWS.ru.

Каково влияние санкций, что делает государство

Санкции и разрывы логических цепочек не повлияли так сильно на людей с ВИЧ, как опасались многие, сообщил NEWS.ru представитель фонда «СПИД-центр» Сергей Абдурахманов. Задолго до начала спецоперации большинство препаратов было локализовано, и все компании остались в России.

Замена оригинальных препаратов дженериками и перебои с поставками происходят из-за уменьшения бюджетов СПИД-центров на закупку лекарств, сообщил Абдурахманов. Он объясняет это экономией.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всего в 2022 году на закупку препаратов для антиретровирусной терапии государство потратило 42 млрд рублей — на треть больше, чем в 2021-м. Это исторический рекорд по затратам на лечение ВИЧ. При этом фактически в некоторые СПИД-центры препаратов поступило гораздо меньше, чем было указано в заявке, сообщали СМИ.

Представители движения «Пациентский контроль» провели собственное расследование и сделали вывод: средств из федерального бюджета на лекарства от ВИЧ оказалось недостаточно. Так, регионы начали использовать закупленные на 2023 год препараты уже в конце 2022-го. Причиной этого стали «ошибки в планировании» — такой вывод сделали представители организации.

Какова смертность от СПИДа в России

Количество больных и умерших остается стабильным уже несколько лет, сообщил NEWS.ru заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Около 60 тысяч новых случаев в год выявляются. Смертность на том же уровне — 30 тысяч в год», — отметил он.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Экспресс-тестирование на ВИЧ

Сегодня около полумиллиона ВИЧ-положительных россиян не знают о своем статусе, сообщил Олег Юрин. Это легко объяснимо. Ведь первые несколько лет после заражения симптомов может не быть. И даже когда они появляются, человек, как правило, списывает свое состояние на другие причины.

По оценкам Олега Юрина, только около 60% людей с ВИЧ получают антиретровирусную терапию и наблюдаются у врача. Остальные — ничего не предпринимают. Причины разные. Кто-то является ВИЧ-диссидентом, кто-то откладывает лечение на потом.

Часть пациентов с ВИЧ начинают лечение, когда становится уже слишком поздно и смерть неминуема.

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