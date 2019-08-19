https://static.news.ru/photo/b8421928-c293-11e9-9a6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/IGN

Студия Bloober Team в рамках специального выпуска Inside Xbox представили новый геймплейный трейлер ужастика Blair Witch.

Действие игры развернётся в 1996 году, через два года после событий оригинала. Протагонистом станет бывший полицейский Эллис, отправляющийся со своей собакой на поиски пропавшего мальчика.

«Ведьма из Блэр» поступит в продажу 30 августа на PC и Xbox One.

Ранее News.ru сообщил, что Nintendo в преддверии церемонии открытия gamescom 2019 провела презентацию нескольких инди-проектов. Шутер с механикой взаимодействия со временем Superhot и сборник Hotline Miami Collection уже стали доступны владельцам Nintendo Switch.