Студия Bloober Team в рамках специального выпуска Inside Xbox представили новый геймплейный трейлер ужастика Blair Witch.
Действие игры развернётся в 1996 году, через два года после событий оригинала. Протагонистом станет бывший полицейский Эллис, отправляющийся со своей собакой на поиски пропавшего мальчика.
«Ведьма из Блэр» поступит в продажу 30 августа на PC и Xbox One.
Ранее News.ru сообщил, что Nintendo в преддверии церемонии открытия gamescom 2019 провела презентацию нескольких инди-проектов. Шутер с механикой взаимодействия со временем Superhot и сборник Hotline Miami Collection уже стали доступны владельцам Nintendo Switch.