The Last of Us Part II установила рекорды в британской рознице

https://static.news.ru/photo/dc40aebe-b452-11ea-906e-fa163e074e61_660.jpg Фото: playstation.com

The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть II») преодолела две важные отметки спустя два дня после релиза. Сиквел стал самой быстро продаваемой игрой Sony в истории британской розницы, переняв пальму первенства у Uncharted 4: A Thief's End («Uncharted 4: Путь вора»).

Постапокалиптический экшен обошёл предыдущего рекордсмена всего на 1%. Продажи второй части также оказались на 76% больше, чем у оригинала 2013 года.

Вторым рекордом игры «Одни из нас: Часть II» стал самый успешный старт в Великобритании в 2020 году. Новый проект Naughty Dog на 40% обошёл показатели Animal Crossing: New Horizons, предыдущего владельца титула «самого быстро продаваемого проекта» в стране. Топ-10 в британской рознице с 14 по 20 июня выглядит следующим образом:

«Одни из нас: Часть II» Ring Fit Adventure FIFA 2014 Mario Kart 8: Deluxe Call of Duty: Modern Warfare Grand Theft Auto 5 Minecraft (Switch) 51 Worldwide Games Pokémon Shield «Звёздные войны. Джедаи: Павший Орден»

Ранее творческий директор Insomniac Games Брайан Хортон поделился подробностями Spider-Man: Miles Morales. Он сравнил грядущую игру по масштабам с самостоятельным проектом Uncharted: The Lost Legacy (сюжетное ответвление знаменитой серии), писал NEWS.ru.