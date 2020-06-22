The Last of Us Part II установила рекорды в британской рознице

The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть II») преодолела две важные отметки спустя два дня после релиза. Сиквел стал самой быстро продаваемой игрой Sony в истории британской розницы, переняв пальму первенства у Uncharted 4: A Thief's End («Uncharted 4: Путь вора»).
Постапокалиптический экшен обошёл предыдущего рекордсмена всего на 1%. Продажи второй части также оказались на 76% больше, чем у оригинала 2013 года.
Вторым рекордом игры «Одни из нас: Часть II»
- «Одни из нас: Часть II»
- Ring Fit Adventure
- FIFA 2014
- Mario Kart 8: Deluxe
- Call of Duty: Modern Warfare
- Grand Theft Auto 5
- Minecraft (Switch)
- 51 Worldwide Games
- Pokémon Shield
- «Звёздные войны. Джедаи: Павший Орден»
Ранее творческий директор Insomniac Games Брайан Хортон поделился подробностями Spider-Man: Miles Morales. Он сравнил грядущую игру по масштабам с самостоятельным проектом Uncharted: The Lost Legacy (сюжетное ответвление знаменитой серии), писал NEWS.ru.
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