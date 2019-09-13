https://static.news.ru/photo/18690ec0-d5fd-11e9-b91a-fa163e074e61_660.jpg Фото: thegameawards/Twitter

Игровой журналист и учредитель The Game Awards Джефф Кейли объявил дату проведения премии в 2019 году. Мероприятие пройдёт 12 декабря.

По словам Кейли, в этом году игровое событие будет посвящено акту творчества и на The Game Awards 2019 «группа перспективных разработчиков» представит зрителям новые проекты.

В 2018 году игрой года стал PS4-эксклюзив God of War, завоевавший ещё две награды. Проект от Santa Monica Studio также вошёл в список лучших игр по версии News.ru.

Ранее представители Activision объяснили, что российские PS4-игроки не могут принять участие в раннем бета-тестировании Call of Duty: Modern Warfare из-за Sony.

