https://static.news.ru/photo/ae554646-39f9-11ea-86fc-fa163e074e61_660.jpg Grand Theft Auto V Фото: Rockstar Games

Grand Theft Auto V от Rockstar Games возглавила топ-20 самых продаваемых в США игр за последние 10 лет.

Места в рейтинге со второго по девятое, а также 11-е, 12-е и 15-е заняли игры серии Call of Duty. Замкнула первую десятку Minecraft.

В список также вошли The Elder Scrolls V: Skyrim, две части Battlefield, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. На последнее место авторы рейтинга поставили Star Wars Battlefront, сообщает Kg-portal.ru.

