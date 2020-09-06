Разработчики Serious Sam 4 оценили сделанный фанатом трейлер к игре

Поклонник игры Serious Sam 4 выложил в Сеть смонтированный им самим трейлер к игре.
Видеоролик получился динамичным и настолько цепляющим, что разработчики игры из компании Croteam положительно оценили старания фаната,
Послушайте, этот фанатский трейлер Serious Sam 4 — лучшее, что вы посмотрите и пересмотрите сегодня, — написали Croteam в своём Twitter, приложив ссылку на ролик.
Пользователь YouTube по имени Ozkabot собрал трейлер из фрагментов официальных видео, опубликованных разработчиками ранее. В ролике он использовал музыку композитора Дамьяна Мравунаца, который пишет композиции для Serious Sam 4.
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