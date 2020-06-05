Новый ролик F1 2020 посвятили трассе в Баку

https://static.news.ru/photo/5de3773a-a715-11ea-9ba5-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/www.imago-images./www.imago-images.de/Global Look Press

Студия Codemasters опубликовала новый ролик гоночного симулятора F1 2020. Он посвящён городской трассе Баку, по которой промчался болид команды Alfa Romeo Racing.

Гран-при Европы «Формулы-1» впервые был проведён на этой трассе в 2016 году, а с 2017 года на ней проводятся ежегодные Гран-при Азербайджана.

Игрокам будут доступны все официальные команды, гонщики и 22 локации, включая Hanoi Circuit во Вьетнаме и Circuit Zandvoort в Нидерландах. В новой части симулятора также впервые появится режим My Team, позволяющий игрокам создать собственную команду: пилота болида, спонсора, поставщика мотора и напарника.

F1 2020 выйдет 10 июля на РС, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia. Игроки, купившие издание Michael Schumacher Deluxe Edition, смогут начать играть раньше — 7 июля.

В начале NEWS.ru рассказал, что Codemasters в рамках специального выпуска Inside Xbox анонсировала DiRT 5.