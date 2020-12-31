Hitman и Far Cry вошли в десятку самых ожидаемых игр 2021 года

https://static.news.ru/photo/e4644434-4c3c-11eb-ad38-fa163e074e61_660.jpg Фото: epicgames.com

По причине пандемии разработчикам пришлось отложить на более поздние сроки выпуск ряда ожидаемых геймерами игр. Релиз одной из них, Hitman III, должен состояться совсем скоро — 20 января.

Игра станет завершающей в новой трилогии об убийце со штрих-кодом на затылке. Согласно трейлеру, Агент 47 будет пользоваться проверенными методами для того, чтобы подбираться к целям, и устранять их самыми различными методами, в том числе и с помощью предметов окружения.

Точная дата Far Cry 6 пока не называется. Разработчики собирались выпустить игру в феврале, но, поняв, что не успеют закончить её к этому сроку, отодвинули релиз. Предполагается, что игра увидит свет в мае. Действие её развернётся в тропическом государстве Яра, управляемым жестоким диктатором Антоном Кастильо. Игроку предстоит стать одним из лидеров сопротивления. Разработчики утверждают, что эта часть станет самой масштабной в серии.

Шутер от первого лица Halo Infinite следует ждать не ранее осени. Он будет прямым продолжением предыдущей части, которая вышла пять лет назад. Играть вновь предстоит за Мастера Чифа.

Любителей классических стратегий может порадовать Age of Empires IV от Relic Entertainment. Точная дата её релиза не названа, но если она выйдет в 2021 году, то это будет первая игра серии за последние полтора десятка лет.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 — это сиквел экшен/RPG про вампиров, оборотней и других магических существ. Игра неоднократно переносилась, разработчики заверяли, что она увидит свет в 2020 году, но этим планам не суждено было сбыться. Отложили выход игры по причине необходимости доработки, хотя есть предположения, что её переделывают чуть ли не полностью, сообщает «Газета.Ru».

В десятку ожидаемых игр по версии издания также вошли Deathloop, Resident Evil Villa Hogwarts Legacyge, God of War: Ragnarök и Horizon Forbidden West.

Ранее NEWS.ru писал, что геймеров насмешил очередной патч, которым разработчики Сyberpunk 2077 попытались устранить часть многочисленных багов игры. По их словам, создатели игры опоздали с её «починкой», поскольку многие недовольные низким качеством продукта из числа не только пользователей консолей, но и ПК, начали возвращать её в онлайн-магазины.