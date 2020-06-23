Facebook купила разработчиков The Order: 1886

https://static.news.ru/photo/2a494f6e-b523-11ea-909c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sony Computer Entertainment

Компания Facebook сообщила о покупке студии Ready At Dawn, знакомой игрокам по The Order: 1886 и Lone Echo. Разработчики станут частью Oculus Studios.

В Facebook считают, что опыт студии в разработке проектов для нескольких платформ, включая виртуальную реальность, вкупе с технологиями компании поможет команде в изучении будущего «богатого и захватывающего оригинального VR-контента».

Ready At Dawn продолжит развивать франшизу Lone Echo и работать над другими тайтлами, однако сейчас авторы не могут поделиться подробностями. В данный момент студия работает над Lone Echo II, и, как утверждают в Facebook, они с нетерпением ждут релиза игры.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft объявила о закрытии стримингового сервиса Mixer. Его отключение намечено на 22 июля. Компания объединилась с Facebook, и в ближайший месяц аудитория Mixer начнёт переход на Facebook Gaming.