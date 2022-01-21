Экс-капитан Virtus.pro назвал бессмысленными нормативы для киберспортсменов

Нормативы по физподготовке киберспортсменов, утверждённые Минспортом России, никто проверять не станет, по крайней мере на крупных международных турнирах, отметил в разговоре с NEWS.ru экс-капитан Virtus.pro Ярослав Кузнецов, выступавший под ником NS. Собеседник предположил, что проверку устроят на внутренних соревнованиях — в студенческих лигах, чемпионатах и кубках РФ. Эксперт подчеркнул, что киберспортивные игры — Counter-Strike:Global Offensive (CS:GO), Dota 2, League of Legends — принадлежат частным компаниям, поэтому это «чисто коммерческая история».

Это бессмысленно. Надо понимать, что на крупных турнирах нормативы никто проверять не будет. Вот наши ребята из Team Spirit выиграли The International. Сомневаюсь, что кто-то из них их выполнит, хотя кто-то сможет. Тем не менее это лучшие игроки в Dota 2 на данный момент в мире. Это чисто коммерческая история, никому не важно, кто там куда бежит и приседает. Организаторам и зрителям интересно, кто и как играет. Это чисто внутренняя российская история для каких-то наших студенческих лиг, кубков РФ, ЧР. И то я не уверен, что за этим станут сурово следить, — считает Кузнецов.

Эксперт не исключил, что утверждённые стандарты физподготовки киберспортсменов превратятся в лишнюю площадку для возможных спекуляций, если спортсмену, попавшему на чемпионат РФ, придётся искать способ «обойти» выполнение нормативов.

Федерация [компьютерного спорта России], Минспорт РФ пытаются загрести киберспорт под общую гребёнку спорта, сделать всё, как в спорте. Но надо понимать, что киберспорт — это не спорт, а максимально коммерческая история, на 50% — шоу, где многие вещи, характерные для классического спорта, не имеют смысла. Разработчик Dota 2, проводящий турнир, может щёлкнуть пальцами, и завтра никаких соревнований не будет вообще, так как он владеет правами на эту игру. В киберспорте свои правила — как скажут компании, так и будет, — подытожил Кузнецов.

Приказ об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки киберспортсменов был опубликован в середине января на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, мужчины должны пробежать три километра за 15 минут, 100 метров — за 14,4 секунды, а также присесть 25 раз без остановки. Женщинам необходимо преодолеть два километра за 12 минут, 100 метров — за 17,6 секунды, выполнить 23 приседания и наклон на +8 сантиметров.

Ранее президент Федерации компьютерного спорта РФ Дмитрий Смит заявил NEWS.ru, что россиянам не стоит демонизировать увлечение киберспортом. Как и любая другая дисциплина, он учит контролировать агрессию, признавать и прорабатывать свои ошибки, способствует выработке навыков и компетенций, особенно востребованных в современном мире.