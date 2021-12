Допинг киберспортсменов оказался опасным и бесполезным

Фото: Sergey Galyonkin/wikimedia.org

На церемонии The Game Awards 2021 назвали видеоигру года. Ею стал приключенческий боевик It Takes Two, выпущенный компанией Electronic Arts. Она же победила ещё в двух номинациях: «Лучшая семейная игра» и «Лучшая многопользовательская игра». Прямая трансляция мероприятия велась из Театра Майкрософт в Лос-Анджелесе.

Во время главного игрового события года было также представлено множество предстоящих видеоигр. Так, например, был показан сюжетный трейлер победившей в номинации «Самая ожидаемая игра» Elden Ring. По видеосвязи к мероприятию...