Допинг киберспортсменов оказался опасным и бесполезным

Лекарство Аддералл, которое употребляют киберспортсмены по всему миру на деле оказалось бесполезным и опасным, такое мнение озвучил доктор медицинских наук, психиатр Уильям Додсон. Эксперт пояснил, что препарат создан для людей, которые страдают Синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Об этом сообщает Telegram-канал GamerLife.

Впервые в открытом потреблении Аддералла признался киберспортсмен из Канады Кори Фриезен интервью. Через некоторое время международная киберспортивная организация ESL начала проводить допинг-тесты на выявления запрещённых препаратов в крови спортсменов. Тем не менее, игроки по всему миру признавались, что употребляют опасное лекарство, так как, по их словам, «оно ускоряет их реакцию».

Доктор Додсон поясняет, что препарат помогает лишь тем, кто реально болен СДВГ, для остальных он не имеет никакого эффекта. Он добавил, что результат сравним с употреблением двух кружек кофе. При этом, по словам эксперта, при длительном использовании Аддералла могут возникнуть проблемы со здоровьем. В России данный препарат запрещён, так как содержит в себе вещество на основе солей амфетамина.

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