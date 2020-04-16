Crysis Remastered засветилась на сайте Crytek

https://static.news.ru/photo/4d40cbfa-7fd6-11ea-aeb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Crysis Remastered

Студия Crytek действительно готовит обновлённую версию шутера Crysis — пользователи нашли упоминание Crysis Remastered на сайте разработчиков.

Игра предложит новые графические опции, высококачественные текстуры и поддержку трассировки лучей (собственное аппаратное решение компании) на всех основных плафтормах, включая Nintendo Switch, говорится в описании.

Crysis вышла в 2007 году. Игроки и критики хвалили шутер за большую свободу действий, механику с костюмом главного героя и впечатляющую графику. Crysis была очень требовательна к «железу» ПК, что в дальнейшем породило множеством мемов в сообществе.

Ранее NEWS.ru рассказал, что новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.