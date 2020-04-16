Crysis Remastered засветилась на сайте Crytek

Игра предложит новые графические опции, высококачественные текстуры и поддержку трассировки лучей (собственное аппаратное решение компании) на всех основных плафтормах, включая Nintendo Switch, говорится в описании.
Crysis вышла в 2007 году. Игроки и критики хвалили шутер за большую свободу действий, механику с костюмом главного героя и впечатляющую графику. Crysis была очень требовательна к «железу» ПК, что в дальнейшем породило множеством мемов в сообществе.
Ранее NEWS.ru рассказал, что новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.