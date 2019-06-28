https://static.news.ru/photo/fd548c10-995a-11e9-a30f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Robert Michael/ZB/Global Look Press

Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию гаджеты с уже установленными приложениями российских разработчиков. Соответствующий проект поправок в закон о связи подготовило Минкомсвязи.

Как сообщает газета « Ведомости », в проекте закона не указано, сколько приложений производители должны будут предустанавливать на устройства. Перечень обязательных к установке программ подготовит правительство РФ.

Отмечается, что проект поправок во многом дублирует концепцию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о предустановке российских приложений на смартфоны. В свою очередь в ведомстве подтвердили, что новые изменения уже согласованы с Минкомсвязи.

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