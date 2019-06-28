Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию гаджеты с уже установленными приложениями российских разработчиков. Соответствующий проект поправок в закон о связи подготовило Минкомсвязи.
Как сообщает газета «
Отмечается, что проект поправок во многом дублирует концепцию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о предустановке российских приложений на смартфоны. В свою очередь в ведомстве подтвердили, что новые изменения уже согласованы с Минкомсвязи.
Как писал News.ru, Google объявила о выходе новой функции в приложении компании. Она будет автоматически удалять историю местоположений и активность в Интернете и приложениях.