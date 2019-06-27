Google объявила о выходе новой функции в приложении компании. Она будет автоматически удалять историю местоположений и активность в Интернете и приложениях.
Как отмечают разработчики, пользователи смогут установить срок хранения от трёх до 18 месяцев. Новые элементы управления в скором времени появятся во всех регионах.
Ранее News.ru рассказал, что видеохостинг YouTube разрешит пользователям настраивать раздел рекомендаций. Изменения направлены на ограничение распространения вредоносного контента на платформе.