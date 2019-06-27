https://static.news.ru/photo/111c7518-98b7-11e9-95cb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Google объявила о выходе новой функции в приложении компании. Она будет автоматически удалять историю местоположений и активность в Интернете и приложениях.

Как отмечают разработчики, пользователи смогут установить срок хранения от трёх до 18 месяцев. Новые элементы управления в скором времени появятся во всех регионах.

Ранее News.ru рассказал, что видеохостинг YouTube разрешит пользователям настраивать раздел рекомендаций. Изменения направлены на ограничение распространения вредоносного контента на платформе.