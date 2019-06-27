https://static.news.ru/photo/08192bfa-98b2-11e9-b0ef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Valentin Wolf/Global Look Press

Видеохостинг YouTube разрешит пользователям настраивать раздел рекомендаций. Изменения направлены на ограничение распространения вредоносного контента на платформе.

Юзеры смогут выбирать предпочитаемые темы вроде роликов в стиле «сделай сам» или музыкальные клипы в верхней части главной страницы. Тот же тип фильтрации применяется к «Следующим». Нововведение конкретизируют рекомендации, и пользователи смогут выбирать, какие типы видео смотреть и от каких авторов.

Обновления коснутся и контента, которые люди не хотят видеть, но он рекомендуется алгоритмом компании. Новая опция «Не рекомендовать канал» скроет ролики от определённого автора или бренда. Эти видео и их создатели будут по-прежнему доступны для просмотра, но они не появятся в разделе рекомендаций или на главной странице.

Новые инструменты прозрачности, выпущенные вместе с обновлением, покажут людям, почему рекомендуются определённые видео или каналы.

Иногда мы рекомендуем видеоролики с каналов, которые вы раньше не видели, на основе того, что другие зрители с похожими интересами любили и смотрели в прошлом. Наша цель — объяснить, почему эти видео появляются на вашей главной странице, чтобы помочь вам найти видео с новых каналов, которые вам могут понравиться, — рассказал менеджер по продуктам YouTube Эссам Эль-Дардири.

Ранее News.ru рассказал, что руководство YouTube обсуждает вопрос о переносе детского контента на отдельную платформу. В результате приложение YouTube Kids должно стать основным способом просмотра контента для юных пользователей.