https://static.news.ru/photo/1ca35208-9335-11e9-b25c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stephan Goerlich/imageBROKER.com/Global Look Press

Руководство видеохостинга YouTube обсуждает вопрос о переносе детского контента на отдельную платформу. В результате приложение YouTube Kids должно стать основным способом просмотра контента для юных пользователей.

Сотрудники также предложили компании отключить систему рекомендаций для детей, которая автоматически воспроизводит новое видео после завершения текущего. Оба изменения, как пишет газета The Wall Street Journal , могут негативно сказаться на YouTube, поскольку «сейсмический и рискованный переход» поставит под угрозу доходы от рекламы. При этом контент для детей — один из самых популярных на платформе.

YouTube прокомментировал возможные изменения, заявив, что видеохостинг рассматривает множество идей для улучшения YouTube и некоторые из них «таковыми и остаются».

Ранее News.ru рассказал, что YouTube улучшит качество почти тысячи знаковых музыкальных видео прошлых лет и запустил функцию виртуального макияжа.