https://static.news.ru/photo/ee03e62e-3c1c-11ea-a63a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Японский блог Mac Otakara поделился новыми техническими подробностями линейки iPhone 2020 года. Информация поступила из источников в цепочке поставок Apple в Китае.

6,7-дюймовая модель с толщиной около 7,4 мм (на 10% тоньше, чем iPhone 11 Pro Max) получит тройную основную камеру с датчиками большего размера, чем у предшественника. Высота 5,4-дюймовой модели будет между iPhone SE и iPhone 8, у одной из 6,1-дюймовых моделей iPhone — между iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

5,4-дюймовые и младшая 6,1-дюймовая модели также должны получить двойную заднюю камеру, как у iPhone 11. Все четыре новинки будут оснащены OLED-экранами, а также получат поддержку технологии распознавания лиц Face ID.

Линейка будет представлена на традиционной сентябрьской презентации.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple может убрать разъём Lighting по крайней мере в одной модели iPhone. Однако произойдёт это не раньше 2021 года. Аналитики Barclays считают, что отказ от Lighting также приведёт к тому, что производитель уберёт из комплекта смартфона проводные наушники EarPods. Таким образом Apple намерена повысить популярность беспроводных AirPods.