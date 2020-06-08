Visionox запустила массовое производство подэкранных селфи-камер

https://static.news.ru/photo/e6abde00-a98f-11ea-a712-fa163e074e61_660.jpg Фото: visionox.com

Китайская компания Visionox, специализирующийся на производстве OLED-дисплеев, начала массовое производство подэкранных фронтальных камер для смартфонов. Технология создана на основе «первой в мире структуры пиксельной сетки и электронных компонентов».

Chinaâs display manufacturers, Visionox, has just announced the worldâs first mass-produced under-display camera solution. The worldâs first under-display camera phone will be released. pic.twitter.com/QWkQioy2LZ — Ice universe (@UniverseIce) June 8, 2020

Visionox также взаимодействует с производителями устройств, чтобы предложить им специальный программный алгоритм: он минимизирует дифракцию, блики и размытость фотографий, делая изображения более яркими и чёткими.

В компании утверждают, что ей удалось доработать технологию и избавится от недостатков, на которые жаловались производители смартфонов. Первые устройства с подэкранными селфи-камерами, должны появиться на рынке в «ближайшее время».

Ранее NEWS.ru рассказал, что Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало новый патент Apple. Документ описывает способ объединения изображений с нескольких устройств Apple в одну групповую селфи.