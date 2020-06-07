Apple придумала, как делать групповое селфи удалённо

https://static.news.ru/photo/d9843b44-a982-11ea-ac2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Huebner/Blatterspiel/Global Look Press

Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало новый патент Apple. Документ описывает способ объединения изображений с нескольких устройств Apple в одну групповую селфи.

Новое приложение или режим камеры будет использовать датчики глубины на девайсах разных людей, чтобы точно отделить их от фона и сгруппировать в одну синтетическую совместную фотографию.

Apple планирует использовать не только изображения, но и ролики и прямые трансляции. Различные потоки данных будут разделены на отдельные слои: пользователи смогут изменить их размер и положение. В результате программное обеспечение смонтирует групповое селфи либо короткий ролик с движущимися людьми (как в «Гарри Потере»).

Патент не даёт гарантий, что Apple в конечном итоге реализует задумку в одном из своих продуктов.

Ранее NEWS.ru рассказал, что компания Broadcom, крупный поставщик Apple, предположил, что новые iPhone будут выпущены в 2020 году позже, чем обычно.