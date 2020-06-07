Apple придумала, как делать групповое селфи удалённо

Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало новый патент Apple. Документ описывает способ объединения изображений с нескольких устройств Apple в одну групповую селфи.
Новое приложение или режим камеры будет использовать датчики глубины на девайсах разных людей, чтобы точно отделить их от фона и сгруппировать в одну синтетическую совместную фотографию.
Apple
Патент не даёт гарантий, что Apple в конечном итоге реализует задумку в одном из своих продуктов.
Ранее NEWS.ru рассказал, что компания Broadcom, крупный поставщик Apple, предположил, что новые iPhone будут выпущены в 2020 году позже, чем обычно.
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