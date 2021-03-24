В Роскачестве рассказали о грамотном закрытии приложений в смартфоне

https://static.news.ru/photo/7decd2d8-8d01-11eb-8cef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко объяснил, как правильно закрывать приложения в смартфоне. По его словам, в некоторых случаях, если приложения лишь сворачивать, возможны негативные последствия.

Одним из них является перегрев гаджета, отметил Кузьменко в беседе с агентством ПРАЙМ. Кроме того, если приложения лишь свернуть, то они будут занимать оперативную память, что может привести к быстрой разрядке устройства.

Ситуация осложняется ещё и тем, что не существует «средних» приложений с одинаковой оптимизацией — они все потребляют разное количество ресурсов, в том числе в свёрнутом состоянии, — подчеркнул Кузьменко.

Он добавил, что на телефонах с маленькой оперативной памятью следует закрывать приложения полностью. Для мощных устройств это не столь важно, но и их батарея станет разряжаться быстрее, когда свёрнутых приложений окажется очень много, считает эксперт.

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