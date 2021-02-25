В компьютеры Apple вернут удалённые ранее разъёмы

https://static.news.ru/photo/7b1e2c6a-777a-11eb-89d4-96000091f725_660.jpg Фото: Pexels

Новые ноутбуки MacBook Pro получат дополнительные разъёмы, от которых производитель — корпорация Apple — отказался несколько лет назад. В них вновь появятся HDMI-порт и слот для чтения SD-карт.

Как оказалось, пользователи остались крайне недовольны решением Apple лишить лэптопы востребованных интерфейсов. Для полноценной работы им постоянно приходится докупать переходники для формата USB-C, передаёт РИА Новости со ссылкой на MacRumors.

Политика отказа от расширений через различные стандартные порты долгое время была отличительной чертой продукции Apple, на чём настаивал прежний глава корпорации Стив Джобс. Однако впоследствии компания стала более лояльно подходить к этому вопросу.

Предполагается, что новые модели ноутбуков появятся во второй половине 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Apple готовится представить собственные сверхмощные процессоры, которые заменят представленный в ноябре 2021 года M1 и чипы компании Intel. Предположительно, новые процессоры получат ноутбуки MacBook Pro и компьютеры iMac.