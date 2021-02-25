В компьютеры Apple вернут удалённые ранее разъёмы

Новые ноутбуки MacBook Pro получат дополнительные разъёмы, от которых производитель — корпорация Apple — отказался несколько лет назад. В них вновь появятся HDMI-порт и слот для чтения SD-карт.
Как оказалось, пользователи остались крайне недовольны решением Apple лишить лэптопы востребованных интерфейсов. Для полноценной работы им постоянно приходится докупать переходники для формата USB-C,
Политика отказа от расширений через различные стандартные порты долгое время была отличительной чертой продукции Apple, на чём настаивал прежний глава корпорации Стив Джобс. Однако впоследствии компания стала более лояльно подходить к этому вопросу.
Предполагается, что новые модели ноутбуков появятся во второй половине 2021 года.
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