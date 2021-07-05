Специалист научил вычислять, когда телефон прослушивается

Партнёр и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил, что есть несколько признаков, указывающих на подключение к телефону третьей стороны, сообщает агентство ПРАЙМ.

Первый и главный признак — это повышенный расход батареи. И если раньше это был универсальный сигнал о прослушке, то сейчас на фоне множества приложений, работающих в фоновом режиме, нужно обращать внимание на быстрый расход батареи именно при совершении определённых действий, например при разговоре по телефону или переписке в мессенджере, — пояснил Мясоедов.

Он добавил, что программы киберпреступников становятся умнее и включаются только в нужные моменты. Они скрывают своё постоянное присутствие на устройстве. Поэтому нельзя не глядя давать согласие на все условия пользования приложениями при их скачивании, поскольку так пользователь разрешает доступ к микрофону и камерам смартфона.

По мнению Мясоедова, ещё одним признаком прослушки является таргетированный под разговоры пользователя контент. Например, вы видите рекламу или сообщения с неизвестного номера о том, что вы недавно обсуждали с кем-либо. Эксперт советует при появлении подозрений о прослушке телефона сразу обращаться в сервисный центр.

Ранее стало известно, что жара является главной опасностью для смартфона летом, считает научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Виталий Красиков. Он отметил, что когда столбик термометра поднимается выше 30 градусов Цельсия, устройство может перегреться.