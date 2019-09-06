https://static.news.ru/photo/fa95f062-d074-11e9-87cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sony

Компания Sony в рамках выставки IFA 2019 продемонстрировала специальную версию плеера Walkman. Анонс приурочен к 40-летию бренда.

Sony's 40th anniversary Walkman is a beauty https://t.co/PK7C0UTqAB — CNET (@CNET) 6 сентября 2019 г.

Устройство получит специальный пользовательский интерфейс, имитирующий проигрывание аудиокассет. Плеер, работающий под управлением Android, оснащён 3,6-дюймовым HD-дисплеем и портом USB-C. Время автономной работы девайса составляет 36 часов.

Новинка поступит в продажу в декабре по цене чуть более $400.

Ранее News.ru рассказал, что Sony также представила новый смартфон Xperia 5. Производитель называет устройство компактной версией Xperia 1. Смартфон получил 6,1-дюймовый OLED-экран с соотношением 21:9 и разрешением Full HD+, тройную основную камеру по 12 Мп каждая, селфи-камеру на 8 Мп и аккумулятор на 3140 мАч. Аппаратной основой Xperia 1 стали процессор Snapdragon 855, 6 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти с поддержкой microSD объёмом до 512 Гб.