https://static.news.ru/photo/9e143274-4efd-11ea-a158-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrej Sokolow/Global Look Press

Samsung объявила о старте продаж складного смартфона Galaxy Z Flip в России.

«Раскладушка» получила 6,7-безрамочный гибкий экран Infinity Flex Display на базе фирменной технологии гнущегося стекла с новым скрытым шарнирным механизмом. Разработчики подготовили специальный режим двойного экрана: он разделяет панель на два четырёхдюймовых дисплея, позволяя видеть контент на одном и взаимодействовать с ним на другом.

Смартфон также оснащён внешним 1,1-дюймовым Super AMOLED-экраном, с помощью которого можно делать селфи в закрытом положении, 10-мегапиксельной фронтальной камерой, двойной основной камерой на 12 Мп каждая и двойным аккумулятором ёмкостью 3300 мАч, совместимым с быстрой проводной и беспроводной зарядкой, а также с обратной беспроводной.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Samsung показала линейку флагманов Galaxy S20. Производитель подготовил новую архитектуру камеры, которая сочетает искусственный интеллект с самым большим датчиком изображения компании — 108 Мп.