Samsung объявила о старте продаж складного смартфона Galaxy Z Flip в России.
«Раскладушка» получила 6,7-безрамочный гибкий экран Infinity Flex Display на базе фирменной технологии гнущегося стекла с новым скрытым шарнирным механизмом. Разработчики подготовили специальный режим двойного экрана: он разделяет панель на два четырёхдюймовых дисплея, позволяя видеть контент на одном и взаимодействовать с ним на другом.
Смартфон также оснащён внешним 1,1-дюймовым Super AMOLED-экраном, с помощью которого можно делать селфи в закрытом положении, 10-мегапиксельной фронтальной камерой, двойной основной камерой на 12 Мп каждая и двойным аккумулятором ёмкостью 3300 мАч, совместимым с быстрой проводной и беспроводной зарядкой, а также с обратной беспроводной.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Samsung показала линейку флагманов Galaxy S20. Производитель подготовил новую архитектуру камеры, которая сочетает искусственный интеллект с самым большим датчиком изображения компании — 108 Мп.
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