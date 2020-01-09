https://static.news.ru/photo/6ba422ce-32bd-11ea-8e28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Samsung Galaxy Xcover FieldPro/facebook.com

Южнокорейская компания Samsung представила смартфон Galaxy Xcover Pro. Устройство отличается повышенной защищённостью от падений и воздействия внешней среды.

Смартфон соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G и степени защиты IP68. Galaxy Xcover Pro получил 6,3-дюймовый дисплей Infinity-O разрешением 2400 x 1080, двойную основную камеру на 25 и 8 Мп, селфи-камеру на 13 Мп и батарею ёмкостью 4050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт.

Аппаратной основой смартфона стали процессор Exynos 9611, 4 Гб оперативной и 64 Гб оперативной памяти с возможностью расширения до 512 Гб благодаря картам microSD. Девайс работает под управлением Android 9.0 Pie с оболочкой One UI и будущим обновлением до Android 10.

Galaxy Xcover Pro поступит в продажу в Финляндии 31 января. Цена смартфона составит $400.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Samsung в рамках выставки CES 2020 презентовала портативный твердотельный накопитель (SSD) T7 Touch. Одной из его особенностей стала дополнительная мера защиты в виде встроенного сканера отпечатков пальцев.