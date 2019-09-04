https://static.news.ru/photo/14e02d90-cf06-11e9-973d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Samsung/YouTube

Компания Samsung продемонстрировала новый мобильный процессор Exynos 980. Однокристальная система, построенная на 8-нанометровом техпроцессе, стала первой в истории компании со встроенным модемом для сетей пятого поколения (5G).

Exynos 980 использует два ядра Cortex-A77 и шесть Cortex-A55, а также графический процессор Mali-G76. Чипсет поддерживает скорость передачи данных до 2,55 Гбит/с для 5G и новый стандарт Wi-Fi 6, IEEE 802.11ax.

Как отметили в компании, новинка сможет работать в смартфонах камерами до 108 Мп, а мультиформатный кодек (MFC) поддерживает кодирование и декодирование 4K UHD-видео со скоростью 120 к/с.

Массовое производство Exynos 980 начнётся к концу 2019 года.

Ранее News.ru рассказал, что газета Chicago Tribune провела исследование уровня излучения от популярных смартфонов и обнаружила, что Apple и Samsung нарушают установленные нормы. На компании уже подали коллективный иск в суд Северного округа Калифорнии.