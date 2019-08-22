https://static.news.ru/photo/a9f9b70a-c4db-11e9-a344-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yan Xiang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Samsung анонсировала смартфоны Galaxy A50s и Galaxy A30s. Устройства среднего ценового сегмента получили 6,4-дюймовые дисплеи с подэкранным сканером отпечатков пальцев.

Galaxy A30s оснащена тройной основной камерой на 25, 8 и 5 Мп, селфи-камерой на 16 Мп и батареей ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой заряди до 15 Вт. Аппаратной основой стали процессор на восемь ядер (два по 1,8 ГГц и шесть по 1,6 ГГц), 3 или 4 Гб оперативной и 32, 64 и 128 Гб флеш-памяти.

Galaxy A50s также получил тройную заднюю камеру на 48, 8 и 5 Мп, фронтальную на 32 Мп, аналогичный с вышеупомянутой моделью аккумулятор, восьмиядерный процессор (четыре по 2,3 ГГц и четыре по 1,7 ГГц), 4 или 6 Гб RAM и накопитель ёмкостью 64 и 128 Гб.

Оба смартфона работают под управлением Android 9.0 Pie с надстройкой Samsung One UI.

Ранее News.ru сообщил, что Apple находится на завершающей стадии сертификации гибких OLED-экранов. Их производством занимается китайская компания BOE Display.