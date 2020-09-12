Samsung 23 сентября покажет бюджетную версию смартфона Galaxy S20

https://static.news.ru/photo/3973c8b4-f657-11ea-946f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Budrul Chukrut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Южнокорейская компания Samsung Electronics 23 сентября проведёт онлайн-презентацию бюджетного варианта своего флагманского смартфона Galaxy S20.

Об этом сообщает агентство Yonhap. Его аналитики считают, что показан будет более бюджетный вариант «версии для фанатов» (FE). Этот гаджет обеспечен тремя задними камерами, экраном диагональю 6,5 дюйма с частотой обновления 120 Гц, 6 Гб оперативной памяти и хранилищем для информации объёмом 128 Гб.

Смартфон Galaxy S20 FE планируется выставить на продажу в Южной Корее в октябре 2020 года. Покупателям он обойдётся в 800–900 тыс. вон ($675–760). Стандартная версия телефона стоит 1,24 млн вон ($1 047).

Ранее NEWS.ru сообщал, что 5 августа компания Samsung во время онлайн-конференции Galaxy Unpacked 2020 показала новые гаджеты. Были представлены смартфоны Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra и Galaxy Z Fold2. Последнее устройство оснащено гибким экраном. Также были показаны планшеты Tab S7 и S7+ и умные часы Galaxy Watch3. Гаджет с гибким экраном оснащён двумя безграничными дисплеями Infinity-O. Их рамки практически не видны.