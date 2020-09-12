Samsung 23 сентября покажет бюджетную версию смартфона Galaxy S20

Южнокорейская компания Samsung Electronics 23 сентября проведёт онлайн-презентацию бюджетного варианта своего флагманского смартфона Galaxy S20.
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Смартфон Galaxy S20 FE планируется выставить на продажу в Южной Корее в октябре 2020 года. Покупателям он обойдётся в 800–900 тыс. вон ($675–760). Стандартная версия телефона стоит 1,24 млн вон ($1 047).
Ранее NEWS.ru сообщал, что 5 августа компания Samsung во время онлайн-конференции Galaxy Unpacked 2020 показала новые гаджеты. Были представлены смартфоны Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra и Galaxy Z Fold2. Последнее устройство оснащено гибким экраном. Также были показаны планшеты Tab S7 и S7+ и умные часы Galaxy Watch3. Гаджет с гибким экраном оснащён двумя безграничными дисплеями Infinity-O. Их рамки практически не видны.
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