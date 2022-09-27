Россиянам назвали явный признак того, что их смартфон взломан Эксперт Магомедов: о взломе смартфона может говорить некорректная работа приложений

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Взлом смартфона можно осуществить, заразив его вредоносным программным обеспечением. Об этом рассказал агентству ПРАЙМ заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. По его словам, одним из признаков взлома может стать некорректная работа привычных приложений

Тревожным сигналом является некорректная работа привычных приложений: они могут открываться и закрываться самостоятельно, выдавать ошибки в работе, — сказал эксперт.

Он добавил, что также о взломе может говорить «самостоятельная жизнь» телефона и значительный расход мобильного трафика.

Наличие вредоносного программного обеспечения можно вычислить с помощью проверки расхода мобильного интернета, работы приложения и с помощью антивируса. Если случай представляется серьезным, эксперт рекомендовал оперативно обращаться в сервис, поскольку мошенники могут получить доступ к онлайн-банку и другим приложениям личного характера.

Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что существует целый ряд признаков, по которым можно определить, прослушивается ли мобильный телефон. Он рекомендовал в первую очередь обратить внимание на признаки самостоятельной работы телефона, когда происходит самопроизвольное включение микрофона или видеокамеры, программы запускаются в фоновом режиме и быстро расходуется аккумулятор.