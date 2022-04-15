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Приложение ЮMoney удалили из Google Play

16:40, 16 апреля 2022
Приложение ЮMoney удалили из Google Play Фото: yoomoney/vk.com
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Приложение для совершения онлайн покупок ЮMoney удалено из Google Play, говорится в Telegram-канале платёжного сервиса. Отмечается, что несмотря на невозможность его скачивания из Google Play, ранее установленное приложение продолжит работать.

В случае, если приложение ранее не было установлено, сейчас его можно скачать с официального сайта, указано в сообщении компании.

Приложение ЮMoney исчезло из Google Play. Причин для волнения нет <...> Не удаляйте уже установленное приложение. Оно работает как обычно, все операции доступны. Если приложение для Android не установлено, скачать его можно на нашем сайте, — говорится в сообщении.

Ранее из магазина Google Play удалили мобильное приложение Альфа-Банка, сообщили в кредитной организации. Там подчеркнули, что ранее установленные приложения работают как обычно, а скачать новое можно на сайте банка.

12 апреля приложение «Сбера» было удалено из App Store для смартфонов на платформе iOS, а днём позже и из Google Play для Android.

Накануне генеральный директор российского подразделения Gett Анатолий Сморгонский заявил о запуске российского аналога магазина приложений Google Play для устройств на платформе Android с названием RuMarket. Согласно сообщениям пресс-службы предпринимателя проект может заменить западные приложения на российском рынке. В настоящее время речь идёт о демоверсии.

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